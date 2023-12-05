DENONとソニーの首位争い続く、今売れてるホームシアターシステムTOP10　2023/12/5

実売データ

2023/12/05 12:00

　「BCNランキング」2023年11月20日から26日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

2位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

3位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）

4位　サウンドバー
HT-A3000（ソニー）

5位　サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ

6位　Bose TV Speaker（BOSE）

7位　Razer Leviathan V2 X
RZ05-04280100-R3M1（Razer）

8位　Sonos Beam (Gen 2) Black（Sonos）

9位　Bar 2.0 All-in-one(MK2)
JBLBAR20AIOM2BLKJN（ハーマンインターナショナル

10位 JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル）
 
DHT-S217(K)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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