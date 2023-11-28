Thermaltakeのミニタワー型ケースが首位、23年10月に売れたPCケースTOP10　2023/11/28

「BCNランキング」2023年10月1日から31日の日次集計データによると、PCケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 S100 Tempered Glass Micro Chassis Snow Edition
CA-1Q9-00S6WN-00（Thermaltake）
2位 T8（Zalman）
3位 Versa H17 Micro Case
CA-1J1-00S1NN-00（Thermaltake）
4位 Versa H26 Black /w casefan
CA-1J5-00M1WN-01（Thermaltake）
5位 MAG FORGE 110R（MSI）
6位 S100 Tempered Glass Micro Chassis
CA-1Q9-00S1WN-00（Thermaltake）
7位 MACUBE 110 WH
R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1（Deepcool Industries）
8位 Versa H18 Window Micro Case
CA-1J4-00S1WN-00（Thermaltake）
9位 i3 NEO WHITE（Zalman）
10位 MACUBE 110 BK
R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1（Deepcool Industries）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 S100 Tempered Glass Micro Chassis Snow Edition
CA-1Q9-00S6WN-00（Thermaltake）
2位 T8（Zalman）
3位 Versa H17 Micro Case
CA-1J1-00S1NN-00（Thermaltake）
4位 Versa H26 Black /w casefan
CA-1J5-00M1WN-01（Thermaltake）
5位 MAG FORGE 110R（MSI）
6位 S100 Tempered Glass Micro Chassis
CA-1Q9-00S1WN-00（Thermaltake）
7位 MACUBE 110 WH
R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1（Deepcool Industries）
8位 Versa H18 Window Micro Case
CA-1J4-00S1WN-00（Thermaltake）
9位 i3 NEO WHITE（Zalman）
10位 MACUBE 110 BK
R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1（Deepcool Industries）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。