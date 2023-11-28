Thermaltakeのミニタワー型ケースが首位、23年10月に売れたPCケースTOP10　2023/11/28

実売データ

2023/11/28 12:00

　「BCNランキング」2023年10月1日から31日の日次集計データによると、PCケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　S100 Tempered Glass Micro Chassis Snow Edition
CA-1Q9-00S6WN-00（Thermaltake）

2位　T8（Zalman）

3位　Versa H17 Micro Case
CA-1J1-00S1NN-00（Thermaltake）

4位　Versa H26 Black /w casefan
CA-1J5-00M1WN-01（Thermaltake）

5位　MAG FORGE 110R（MSI

6位　S100 Tempered Glass Micro Chassis
CA-1Q9-00S1WN-00（Thermaltake）

7位　MACUBE 110 WH
R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1（Deepcool Industries）

8位　Versa H18 Window Micro Case
CA-1J4-00S1WN-00（Thermaltake）

9位　i3 NEO WHITE（Zalman）

10位 MACUBE 110 BK
R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1（Deepcool Industries）
 
CA-1Q9-00S6WN-00

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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