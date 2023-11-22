Shokzが1位～3位を独占、23年10月に売れた骨伝導イヤホンTOP10 2023/11/22
実売データ
2023/11/22 17:30
「BCNランキング」2023年10月1日から31日の日次集計データによると、骨伝導イヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 OpenRun Black
SKZ-EP-000003（Shokz）
2位 OPENMOVE Slate Grey（Shokz）
3位 OPENRUN PRO Black（Shokz）
4位 ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン ブラック
ATH-CC500BT BK（オーディオテクニカ）
5位 OpenRun Grey
SKZ-EP-000004（Shokz）
6位 OPENCOMM 2（Shokz）
7位 OpenRun Blue
SKZ-EP-000005（Shokz）
8位 AudioComm骨伝導イヤホン ブラック
HP-BC70N（オーム電機）
9位 OPENMOVE Alpine White（Shokz）
10位 OPENMOVE Elevation Blue（Shokz）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 OpenRun Black
SKZ-EP-000003（Shokz）
2位 OPENMOVE Slate Grey（Shokz）
3位 OPENRUN PRO Black（Shokz）
4位 ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン ブラック
ATH-CC500BT BK（オーディオテクニカ）
5位 OpenRun Grey
SKZ-EP-000004（Shokz）
6位 OPENCOMM 2（Shokz）
7位 OpenRun Blue
SKZ-EP-000005（Shokz）
8位 AudioComm骨伝導イヤホン ブラック
HP-BC70N（オーム電機）
9位 OPENMOVE Alpine White（Shokz）
10位 OPENMOVE Elevation Blue（Shokz）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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