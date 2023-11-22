Shokzが1位～3位を独占、23年10月に売れた骨伝導イヤホンTOP10　2023/11/22

実売データ

2023/11/22 17:30

　「BCNランキング」2023年10月1日から31日の日次集計データによると、骨伝導イヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　OpenRun Black
SKZ-EP-000003（Shokz）

2位　OPENMOVE Slate Grey（Shokz）

3位　OPENRUN PRO Black（Shokz）

4位　ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン ブラック
ATH-CC500BT BK（オーディオテクニカ

5位　OpenRun Grey
SKZ-EP-000004（Shokz）

6位　OPENCOMM 2（Shokz）

7位　OpenRun Blue
SKZ-EP-000005（Shokz）

8位　AudioComm骨伝導イヤホン ブラック
HP-BC70N（オーム電機）

9位　OPENMOVE Alpine White（Shokz）

10位 OPENMOVE Elevation Blue（Shokz）
 
SKZ-EP-000003

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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