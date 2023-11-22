ロジクールのゲーミングヘッドセットが2位浮上、23年10月に売れたヘッドホンTOP10 2023/11/22
実売データ
2023/11/22 07:30
「BCNランキング」2023年10月1日から31日の日次集計データによると、ヘッドホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Stereo Headset H111
H111R（ロジクール）
2位 G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset Black
G433BK（ロジクール）
3位 WEB限定両耳小型オーバーヘッドタイプUSBヘッドセット
HS-FBE01USV（エレコム）
4位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WH-CH520(B)（ソニー）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WH-CH720N(B)（ソニー）
6位 ダイナミックヘッドホン
ATH-AVC200（オーディオテクニカ）
7位 ダイナミックヘッドホン
ATH-250AV（オーディオテクニカ）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WH-1000XM5(B)（ソニー）
9位 Razer Kraken Green
RZ04-02830200-R3M1（Razer）
10位 USB Headset H340
H340R（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Stereo Headset H111
H111R（ロジクール）
2位 G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset Black
G433BK（ロジクール）
3位 WEB限定両耳小型オーバーヘッドタイプUSBヘッドセット
HS-FBE01USV（エレコム）
4位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WH-CH520(B)（ソニー）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WH-CH720N(B)（ソニー）
6位 ダイナミックヘッドホン
ATH-AVC200（オーディオテクニカ）
7位 ダイナミックヘッドホン
ATH-250AV（オーディオテクニカ）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WH-1000XM5(B)（ソニー）
9位 Razer Kraken Green
RZ04-02830200-R3M1（Razer）
10位 USB Headset H340
H340R（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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