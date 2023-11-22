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ロジクールのゲーミングヘッドセットが2位浮上、23年10月に売れたヘッドホンTOP10　2023/11/22

実売データ

2023/11/22 07:30

　「BCNランキング」2023年10月1日から31日の日次集計データによると、ヘッドホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Stereo Headset H111
H111R（ロジクール

2位　G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset Black
G433BK（ロジクール）

3位　WEB限定両耳小型オーバーヘッドタイプUSBヘッドセット
HS-FBE01USV（エレコム

4位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WH-CH520(B)（ソニー

5位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WH-CH720N(B)（ソニー）

6位　ダイナミックヘッドホン
ATH-AVC200（オーディオテクニカ

7位　ダイナミックヘッドホン
ATH-250AV（オーディオテクニカ）

8位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WH-1000XM5(B)（ソニー）

9位　Razer Kraken Green
RZ04-02830200-R3M1（Razer）

10位 USB Headset H340
H340R（ロジクール）
 
G433BK

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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