ソニーがDENONとヤマハを逆転、23年10月に売れたホームシアターシステムTOP10　2023/11/21

実売データ

2023/11/21 07:30

　「BCNランキング」2023年10月1日から31日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー

2位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

3位　サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ

4位　Bar 2.0 All-in-one(MK2)
JBLBAR20AIOM2BLKJN（ハーマンインターナショナル

5位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

6位　JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル）

7位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー）

8位　サウンドバー
HT-A3000（ソニー）

9位　JBL BAR 1000
JBLBAR1000PROBLKJN（ハーマンインターナショナル）

10位 サウンドバー
SR-B40A(B)（ヤマハ）
 
HT-S100F

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク