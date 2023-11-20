DJI新製品「Osmo Pocket 3」が初登場、23年10月に売れたデジタルビデオカメラTOP10 2023/11/20
実売データ
2023/11/20 07:30
「BCNランキング」2023年10月1日から31日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
2位 デジタルビデオカメラ
HC-V495M-K（パナソニック）
3位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992MS-T（パナソニック）
4位 Osmo Pocket 3 Creator Combo（DJI）
5位 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K（パナソニック）
6位 GoPro HERO 12 Black
CHDHX-121-FW（GoPro）
7位 Handycam ブラック
FDR-AX45A(B)（ソニー）
8位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45A(TI)（ソニー）
9位 Osmo Pocket 3（DJI）
10位 デジタル4Kビデオカメラ ピュアホワイト
HC-VX992MS-W（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
2位 デジタルビデオカメラ
HC-V495M-K（パナソニック）
3位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992MS-T（パナソニック）
4位 Osmo Pocket 3 Creator Combo（DJI）
5位 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K（パナソニック）
6位 GoPro HERO 12 Black
CHDHX-121-FW（GoPro）
7位 Handycam ブラック
FDR-AX45A(B)（ソニー）
8位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45A(TI)（ソニー）
9位 Osmo Pocket 3（DJI）
10位 デジタル4Kビデオカメラ ピュアホワイト
HC-VX992MS-W（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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