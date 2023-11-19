NECが3か月連続で1位・2位独占、23年10月に売れたデスクトップPC TOP10　2023/11/19

実売データ

2023/11/19 12:00

　「BCNランキング」2023年10月1日から31日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE A23
A2355/GAB（NEC

2位　LAVIE A23
A2335/DAB（NEC

3位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90F3B（富士通

4位　IdeaCentre AIO 370i
F0GH00CSJP（レノボ・ジャパン

5位　Mac mini Apple M2
MMFJ3J/A（アップル

6位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90H2B（富士通）

6位　ROG Strix G10DK
G10DK-R75R2060S（ASUS

8位　LAVIE GX
GX550/EAB（NEC）

9位　Mac mini Apple M2 Pro
MNH73J/A（アップル）

10位 LAVIE A27
A2797/GAB（NEC）
 
A2355/GAB

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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