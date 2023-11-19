NECが3か月連続で1位・2位独占、23年10月に売れたデスクトップPC TOP10　2023/11/19

「BCNランキング」2023年10月1日から31日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 LAVIE A23
A2355/GAB（NEC）
2位 LAVIE A23
A2335/DAB（NEC）
3位 FMV ESPRIMO FH
FMVF90F3B（富士通）
4位 IdeaCentre AIO 370i
F0GH00CSJP（レノボ・ジャパン）
5位 Mac mini Apple M2
MMFJ3J/A（アップル）
6位 FMV ESPRIMO FH
FMVF90H2B（富士通）
6位 ROG Strix G10DK
G10DK-R75R2060S（ASUS）
8位 LAVIE GX
GX550/EAB（NEC）
9位 Mac mini Apple M2 Pro
MNH73J/A（アップル）
10位 LAVIE A27
A2797/GAB（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 LAVIE A23
A2355/GAB（NEC）
2位 LAVIE A23
A2335/DAB（NEC）
3位 FMV ESPRIMO FH
FMVF90F3B（富士通）
4位 IdeaCentre AIO 370i
F0GH00CSJP（レノボ・ジャパン）
5位 Mac mini Apple M2
MMFJ3J/A（アップル）
6位 FMV ESPRIMO FH
FMVF90H2B（富士通）
6位 ROG Strix G10DK
G10DK-R75R2060S（ASUS）
8位 LAVIE GX
GX550/EAB（NEC）
9位 Mac mini Apple M2 Pro
MNH73J/A（アップル）
10位 LAVIE A27
A2797/GAB（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。