MicronとWesternDigitalが上位争い、23年10月に売れた内蔵SSD TOP10　2023/11/18

実売データ

2023/11/18 17:30

　「BCNランキング」2023年10月1日から31日の日次集計データによると、内蔵SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology

2位　Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）

3位　WD_BLACK SN770 NVMe 1TB
WDS100T3X0E（WesternDigital

4位　WD Blue SA510 SATA SSD 500GB
WDS500G3B0A（WesternDigital）

5位　WD Blue SA510 SATA SSD 1TB
WDS100T3B0A（WesternDigital）

6位　SSD 980 PRO with Heatsink 2TB
MZ-V8P2T0C（SAMSUNG

7位　Ace A55 512GB
SP512GBSS3A55S25（Silicon Power）

8位　WD Blue SN580 NVMe SSD 1TB
WDS100T3B0E（WesternDigital）

9位　Ultimate SU650 256GB
ASU650SS-256GT-R（ADATA Technology）

10位 Ace A55 256GB
SP256GBSS3A55S25（Silicon Power）
 
CT1000MX500SSD1

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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