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Xboxコントローラーが15か月ぶり首位、DualSenseを逆転、23年10月に売れたPC対応ゲームコントローラーTOP10　2023/11/18

実売データ

2023/11/18 12:00

　「BCNランキング」2023年10月1日から31日の日次集計データによると、ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル（マイクロソフト

2位　DualSense ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCT1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

3位　Xbox ワイヤレス コントローラー - カーボン ブラック
QAT-00006（マイクロソフト）

4位　F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール

5位　DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック
CFI-ZCT1J01（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

6位　Xbox ワイヤレス コントローラー - ロボット ホワイト
QAS-00005（マイクロソフト）

7位　DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド
CFI-ZCT1J02（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

8位　DualSense Edge ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCP1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

9位　DualSense ワイヤレスコントローラー ギャラクティック パープル
CFI-ZCT1J04（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

10位 DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ
CFI-ZCT1J06（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
 
XBOX ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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