TVS REGZAとソニーが2位争い、23年10月に売れた有機ELテレビTOP10　2023/11/13

「BCNランキング」2023年10月1日から10月31日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
2位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
3位 BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）
4位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
5位 AQUOS OLED
4T-C42EQ2（シャープ）
6位 VIERA
TH-48LZ1800（パナソニック）
7位 AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）
8位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
9位 VIERA
TH-42LZ1000（パナソニック）
10位 VIERA
TH-55LZ1800（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
2位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
3位 BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）
4位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
5位 AQUOS OLED
4T-C42EQ2（シャープ）
6位 VIERA
TH-48LZ1800（パナソニック）
7位 AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）
8位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
9位 VIERA
TH-42LZ1000（パナソニック）
10位 VIERA
TH-55LZ1800（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。