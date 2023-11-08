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シャープがソニーとTVS REGZAを抑えて1位・2位独占、今売れてる有機ELテレビTOP10　2023/11/8

実売データ

2023/11/08 12:30

　「BCNランキング」2023年10月16日から22日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ

2位　AQUOS OLED
4T-C42EQ2（シャープ）

3位　BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー

4位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

5位　VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック

6位　REGZA
48X8900L（TVS REGZA）

7位　AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）

8位　VIERA
TH-48LZ1800（パナソニック）

9位　BRAVIA XR
XRJ-65A80L（ソニー）

10位 VIERA
TH-42LZ1000（パナソニック）
 
4T-C55EQ1

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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