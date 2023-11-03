TVS REGZAがTOP3を独占、今売れてるスマートテレビTOP10　2023/11/3

実売データ

2023/11/03 07:30

　「BCNランキング」2023年10月23日から29日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
32V34（TVS REGZA）

2位　REGZA
24V34（TVS REGZA）

3位　REGZA
40V34（TVS REGZA）

4位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ

5位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

6位　32S5400（TCL Corporation）

7位　AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）

8位　50v型 4K液晶テレビ
50A6H（Hisense

9位　REGZA
50C350X（TVS REGZA）

10位 BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー
 
32V34

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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