シャープの42型AQUOSが7週連続首位、今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10　2023/10/22

実売データ

2023/10/22 09:00

　「BCNランキング」2023年10月8日から15日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ

2位　REGZA
50C350X（TVS REGZA）

3位　REGZA
43C350X（TVS REGZA）

4位　AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）

5位　AQUOS 4K
4T-C55EN1（シャープ）

6位　50v型 4K液晶テレビ
50E6GHisense

7位　BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー

8位　AQUOS 4K
4T-C50EL1（シャープ）

9位　REGZA
55C350X（TVS REGZA）

10位 BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）
 
4T-C42DJ1

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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