富士通がアップルを逆転してTOP3入り、23年9月に売れたデスクトップPC TOP10　2023/10/21

実売データ

2023/10/21 18:00

　「BCNランキング」2023年9月1日から30日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE A23
A2335/DAB（NEC

2位　LAVIE A23
A2355/GAB（NEC

3位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90F3B（富士通

4位　Mac mini Apple M2
MMFJ3J/A（アップル

5位　IdeaCentre AIO 370i
F0GH00CSJP（レノボ・ジャパン

6位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90H2B（富士通）

7位　LAVIE A27
A2797/GAB（NEC）

8位　LAVIE A27
A2797/DAB（NEC）

9位　Mac mini Apple M2 Pro
MNH73J/A（アップル）

10位 Mac mini Apple M2
MMFK3J/A（アップル）
 
FMVF90F3B

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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