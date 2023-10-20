TVS REGZAとシャープの首位争い続く、今売れてるスマートテレビTOP10　2023/10/20

「BCNランキング」2023年10月9日から15日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
32V34（TVS REGZA）
2位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
3位 REGZA
24V34（TVS REGZA）
4位 REGZA
40V34（TVS REGZA）
5位 REGZA
50C350X（TVS REGZA）
6位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
7位 REGZA
43C350X（TVS REGZA）
8位 32S5400（TCL Corporation）
9位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
10位 AQUOS 4K
4T-C55EN1（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
32V34（TVS REGZA）
2位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
3位 REGZA
24V34（TVS REGZA）
4位 REGZA
40V34（TVS REGZA）
5位 REGZA
50C350X（TVS REGZA）
6位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
7位 REGZA
43C350X（TVS REGZA）
8位 32S5400（TCL Corporation）
9位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
10位 AQUOS 4K
4T-C55EN1（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。