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DualSenseとXboxコントローラーが首位争い、23年9月に売れたPC対応ゲームコントローラーTOP10　2023/10/19

実売データ

2023/10/19 12:30

　「BCNランキング」2023年9月1日から30日の日次集計データによると、ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック
CFI-ZCT1J01（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

2位　Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル
マイクロソフト

3位　DualSense ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCT1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

4位　F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール

5位　DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ
CFI-ZCT1J06（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

6位　DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド
CFI-ZCT1J02（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

7位　DualSense Edge ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCP1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

8位　DualSense ワイヤレスコントローラー ギャラクティック パープル
CFI-ZCT1J04（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

9位　DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー
CFI-ZCT1J05（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

10位 DualSenseワイヤレスコントローラー Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition
CFI-ZCT1JZ2（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
 
CFI-ZCT1J01

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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