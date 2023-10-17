55型BRAVIA XR（2023年モデル）が2位浮上、23年9月に売れた有機ELテレビTOP10　2023/10/17

実売データ

2023/10/17 12:00

　「BCNランキング」2023年9月1日から30日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ

2位　BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー

3位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

4位　AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）

5位　VIERA
TH-55LZ2000（パナソニック

6位　VIERA
TH-48LZ1800（パナソニック）

7位　VIERA
TH-55LZ1800（パナソニック）

8位　VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）

9位　AQUOS OLED
4T-C55ES1（シャープ）

10位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
 
XRJ-55A80L

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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