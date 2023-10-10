JBLとソニーがDENONを追う、今売れてるホームシアターシステムTOP10　2023/10/10

実売データ

2023/10/10 12:30

　「BCNランキング」2023年9月18日から24日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

2位　JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル

3位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

4位　サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ

5位　サウンドバー
HT-A3000（ソニー）

6位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）

7位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

8位　Razer Leviathan V2 X
RZ05-04280100-R3M1（Razer）

9位　HS214（Hisense

9位 Bar 2.0 All-in-one(MK2)
JBLBAR20AIOM2BLKJN（ハーマンインターナショナル）
 
DHT-S217(K)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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