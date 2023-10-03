バッファローのスティック型外付けSSDが人気、今売れてる外付けSSD TOP10　2023/10/3

実売データ

2023/10/03 12:30

　「BCNランキング」2023年9月18日から24日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー

2位　SSD-PUTU3C 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKC（バッファロー）

3位　SSD-PUTU3C 500GB
SSD-PUT500U3-BKC（バッファロー）

4位　SSD-SCTU3A 2TB ブラック
SSD-SCT2.0U3-BA（バッファロー）

5位　SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）

6位　SSD-PGU3C 1TB ブラック
SSD-PG1.0U3-BC（バッファロー）

7位　SSPE-USC 1TB
SSPE-USC1（IOデータ機器）

8位　Portable SSD T7 1TB Titan Grey
MU-PC1T0T（SAMSUNG

9位　外付けポータブルSSD 250GB ブラック
ESD-EMN0250GBKR（エレコム

10位 Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE61-1T00-J25（WesternDigital
 
SSD-PUT1.0U3-BKA

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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