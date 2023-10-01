「iPhone 15」シリーズ初登場も「iPhone13」の首位揺るがず、今売れてるスマートフォンTOP10 2023/10/1
「BCNランキング」2023年9月18日から24日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone 15 Pro（アップル）
3位 iPhone 15（アップル）
4位 iPhone SE(3rd)（アップル）
5位 Pixel 7a（Google）
6位 iPhone 14（アップル）
7位 Pixel 6a（Google）
8位 iPhone 15 Pro Max（アップル）
9位 AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ）
10位 A77（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone 15 Pro（アップル）
3位 iPhone 15（アップル）
4位 iPhone SE(3rd)（アップル）
5位 Pixel 7a（Google）
6位 iPhone 14（アップル）
7位 Pixel 6a（Google）
8位 iPhone 15 Pro Max（アップル）
9位 AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ）
10位 A77（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。