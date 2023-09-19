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エレコム・バッファロー・ロジクールの3社が争い、今売れてるワイヤレスキーボードTOP10　2023/9/19

実売データ

2023/09/19 17:30

　「BCNランキング」2023年2023年9月4日から10日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム

3位　無線2.4GHz フルキーボード ブラック
BSKBW120BK（バッファロー

4位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

5位　Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード
TK-FBM120KBK（エレコム）

6位　K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
K380BK（ロジクール）

7位　Wireless Keyboard K275（ロジクール）

8位　無線薄型フルキーボード＆マウス
TK-FDM110MBK（エレコム）

9位　無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー）

10位 Silent Wireless Keyboard K295 オフホワイト
K295OW（ロジクール）
 
TK-FDM110TXBK

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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