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パナソニックの新製品が9位・10位にランクイン、23年8月に売れた有機ELテレビTOP10　2023/9/18

実売データ

2023/09/18 12:00

　「BCNランキング」2023年8月1日から31日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ

2位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

3位　VIERA
TH-55LZ2000（パナソニック

4位　VIERA
TH-55LZ1800（パナソニック）

5位　BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー

6位　REGZA
48X8900L（TVS REGZA）

7位　VIERA
TH-48LZ1800（パナソニック）

8位　AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）

9位　VIERA
TH-55MZ2500（パナソニック）

10位 VIERA
TH-65MZ2500（パナソニック）
 
TH-55MZ2500

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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