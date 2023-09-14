ニコンビジョンが2位・3位にランクイン、今売れてる双眼鏡TOP10 2023/9/14
実売データ
2023/09/14 18:00
「BCNランキング」2023年2023年9月4日から10日の日次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 スポーツスターEX 10x25D CF
（ニコンビジョン）
3位 ACULON T02 10x21
（ニコンビジョン）
4位 アトレックII HR8X32WP（ビクセン）
5位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
6位 コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
7位 コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
8位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
（ニコンビジョン）
9位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
（OMデジタルソリューションズ）
10位 スポーツスターEX 8x25D CF
（ニコンビジョン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 スポーツスターEX 10x25D CF
（ニコンビジョン）
3位 ACULON T02 10x21
（ニコンビジョン）
4位 アトレックII HR8X32WP（ビクセン）
5位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
6位 コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
7位 コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
8位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
（ニコンビジョン）
9位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
（OMデジタルソリューションズ）
10位 スポーツスターEX 8x25D CF
（ニコンビジョン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。