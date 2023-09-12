静音キーボード「K295」の人気続く、今売れてるワイヤレスキーボードTOP10　2023/9/12

「BCNランキング」2023年8月28日から9月3日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
2位 無線2.4GHz フルキーボード ブラック
BSKBW120BK（バッファロー）
3位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
4位 K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
K380BK（ロジクール）
5位 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）
6位 Wireless Keyboard K275（ロジクール）
7位 MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE（ロジクール）
8位 無線コンパクトキーボード
TK-FDM105TXBK（エレコム）
9位 Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード
TK-FBM120KBK（エレコム）
10位 Silent Wireless Keyboard K295 オフホワイト
K295OW（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
2位 無線2.4GHz フルキーボード ブラック
BSKBW120BK（バッファロー）
3位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
4位 K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
K380BK（ロジクール）
5位 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）
6位 Wireless Keyboard K275（ロジクール）
7位 MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE（ロジクール）
8位 無線コンパクトキーボード
TK-FDM105TXBK（エレコム）
9位 Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード
TK-FBM120KBK（エレコム）
10位 Silent Wireless Keyboard K295 オフホワイト
K295OW（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。