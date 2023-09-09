「Marvel's Spider-Man 2」デザインのDualSenseが初登場、今売れてるPC対応ゲームコントローラーTOP10 2023/9/9
実売データ
2023/09/09 12:00
「BCNランキング」2023年8月28日から9月3日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック
CFI-ZCT1J01（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
2位 ファイティングコマンダー OCTA for PlayStation 5 PlayStation 4 PC
SPF-023（ホリ）
3位 DualSense ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCT1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
4位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
5位 DualSenseワイヤレスコントローラー Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition
CFI-ZCT1JZ2（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
6位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル（マイクロソフト）
7位 DualSense Edge ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCP1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
8位 DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ
CFI-ZCT1J06（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
9位 DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド
CFI-ZCT1J02（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
10位 DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー
CFI-ZCT1J05（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック
CFI-ZCT1J01（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
2位 ファイティングコマンダー OCTA for PlayStation 5 PlayStation 4 PC
SPF-023（ホリ）
3位 DualSense ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCT1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
4位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
5位 DualSenseワイヤレスコントローラー Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition
CFI-ZCT1JZ2（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
6位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル（マイクロソフト）
7位 DualSense Edge ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCP1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
8位 DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ
CFI-ZCT1J06（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
9位 DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド
CFI-ZCT1J02（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
10位 DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー
CFI-ZCT1J05（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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