ソニーがヤマハを逆転して2位浮上、今売れてるホームシアターシステムTOP10 2023/9/5
実売データ
2023/09/05 07:30
「BCNランキング」2023年8月14日から20日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
4位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
5位 JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル）
6位 Smart Soundbar 300（BOSE）
7位 Bar 2.0 All-in-one(MK2)
JBLBAR20AIOM2BLKJN（ハーマンインターナショナル）
7位 HS214（Hisense）
9位 サウンドバー
HT-A3000（ソニー）
10位 JBL BAR 1000
JBLBAR1000PROBLKJN（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
4位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
5位 JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル）
6位 Smart Soundbar 300（BOSE）
7位 Bar 2.0 All-in-one(MK2)
JBLBAR20AIOM2BLKJN（ハーマンインターナショナル）
7位 HS214（Hisense）
9位 サウンドバー
HT-A3000（ソニー）
10位 JBL BAR 1000
JBLBAR1000PROBLKJN（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。