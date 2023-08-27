連続首位のREGZAをシャープが追う、今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10　2023/8/27

「BCNランキング」2023年8月14日から20日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
43C350X（TVS REGZA）
2位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
3位 REGZA
50C350X（TVS REGZA）
4位 AQUOS 4K
4T-C50EL1（シャープ）
5位 AQUOS 4K
4T-C50EN2（シャープ）
6位 BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー）
7位 AQUOS 4K
4T-C55EN1（シャープ）
8位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
9位 50v型 4K液晶テレビ
50A6H（Hisense）
10位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
43C350X（TVS REGZA）
2位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
3位 REGZA
50C350X（TVS REGZA）
4位 AQUOS 4K
4T-C50EL1（シャープ）
5位 AQUOS 4K
4T-C50EN2（シャープ）
6位 BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー）
7位 AQUOS 4K
4T-C55EN1（シャープ）
8位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
9位 50v型 4K液晶テレビ
50A6H（Hisense）
10位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。