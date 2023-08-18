23年上半期に売れたPC対応ゲームコントローラーTOP10、DualSenseが複数ランクイン、「スト6」効果で格闘ゲーム向け製品もTOP10入り 2023/8/18
実売データ
2023/08/18 12:30
2023年上半期のPC対応ゲームコントローラー売れ筋ランキングは、ソニー・インタラクティブエンタテインメント「DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック」が首位を獲得した。22年の年間ランキングトップの製品で、23年に入っても売れ続けている。「DualSense」シリーズは計7製品がランクイン。PlayStation 5の販売台数が増えたこともあり、コントローラーの販売も好調だ。
8位にはホリ「ファイティングコマンダー OCTA for PlayStation 5 PlayStation 4 PC」がランクイン。格闘ゲームのプレーに適したコントローラーで、6月の「ストリートファイター6」発売をきっかけに販売台数が急増した。
「BCNランキング」2023年1月1日から6月30日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック
CFI-ZCT1J01（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
2位 DualSense ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCT1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
3位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
4位 DualSense Edge ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCP1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
5位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
6位 DualSense ワイヤレスコントローラー FINAL FANTASY XVI リミテッドエディションCFIJ-15500（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
7位 DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド
CFI-ZCT1J02（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
8位 ファイティングコマンダー OCTA for PlayStation 5 PlayStation 4 PC
SPF-023（ホリ）
9位 DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ
CFI-ZCT1J06（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
10位 DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー
CFI-ZCT1J05（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
8位にはホリ「ファイティングコマンダー OCTA for PlayStation 5 PlayStation 4 PC」がランクイン。格闘ゲームのプレーに適したコントローラーで、6月の「ストリートファイター6」発売をきっかけに販売台数が急増した。
「BCNランキング」2023年1月1日から6月30日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック
CFI-ZCT1J01（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
2位 DualSense ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCT1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
3位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
4位 DualSense Edge ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCP1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
5位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
6位 DualSense ワイヤレスコントローラー FINAL FANTASY XVI リミテッドエディションCFIJ-15500（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
7位 DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド
CFI-ZCT1J02（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
8位 ファイティングコマンダー OCTA for PlayStation 5 PlayStation 4 PC
SPF-023（ホリ）
9位 DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ
CFI-ZCT1J06（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
10位 DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー
CFI-ZCT1J05（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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