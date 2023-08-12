SAMSUNGがGoogleを3週連続で上回る、今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2023/8/12

実売データ

2023/08/12 09:00

　「BCNランキング」2023年7月31日から8月6日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG

2位　Pixel 6a(au)（Google

3位　AQUOS sense7 plus（シャープ

4位　Pixel 7a(NTT docomo)（Google）

5位　AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）

6位　Pixel 7a(SoftBank)（Google）

7位　AQUOS sense7 SH-M24（シャープ）

8位　Xperia 10 IV（ソニー

9位　Pixel 6a(UQ mobile)（Google）

10位 Libero 5G III(Y!mobile)（ZTE
 
Galaxy A53 5G

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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