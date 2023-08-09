ソニー新機種「α6700」がTOP3入り、今売れてるミラーレス一眼TOP10　2023/8/9

実売データ

2023/08/09 07:30

　「BCNランキング」2023年7月24日から30日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー

2位　EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン

3位　α6700 ボディ
ILCE-6700（ソニー）

4位　EOS RP・RF24-105 IS STM レンズキット
EOSRP-24105ISSTMLK（キヤノン）

5位　EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）

6位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）

7位　VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10Y(B)（ソニー）

7位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）

7位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）

10位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
 
ILCE-6700

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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