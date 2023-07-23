Google「Pixel 7a」が3位キープ、今売れてるスマートフォンTOP10　2023/7/23

実売データ

2023/07/23 12:00

　「BCNランキング」2023年7月10日から16日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 13（アップル

2位　iPhone SE(3rd)（アップル）

3位　Pixel 7a（Google

4位　Pixel 6a（Google）

5位　iPhone 14（アップル）

6位　Reno7 AOPPO

7位　Redmi Note 11 Pro 5GXiaomi

8位　Galaxy A53 5G（SAMSUNG

9位　AQUOS wish2（シャープ

10位 AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ）
 
Pixel 7a

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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