ロジクールの新しい静音マウスが4位にランクイン、今売れてるワイヤレスマウスTOP10　2023/7/18

「BCNランキング」2023年7月3日から9日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
2位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
3位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
4位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
5位 PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ブラック
G-PPD-003WL-BK（ロジクール）
6位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
7位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse グラファイト
M575GR（ロジクール）
8位 M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー
M220CG（ロジクール）
9位 抗菌 ワイヤレス静音光学式マウス (3ボタン/Mサイズ) ブラック
M-DY11DRSKBK（エレコム）
9位 抗菌 ワイヤレス静音光学式マウス (3ボタン/Mサイズ) ホワイト
M-DY11DRSKWH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
2位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
3位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
4位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
5位 PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ブラック
G-PPD-003WL-BK（ロジクール）
6位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
7位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse グラファイト
M575GR（ロジクール）
8位 M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー
M220CG（ロジクール）
9位 抗菌 ワイヤレス静音光学式マウス (3ボタン/Mサイズ) ブラック
M-DY11DRSKBK（エレコム）
9位 抗菌 ワイヤレス静音光学式マウス (3ボタン/Mサイズ) ホワイト
M-DY11DRSKWH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。