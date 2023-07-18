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ロジクールの新しい静音マウスが4位にランクイン、今売れてるワイヤレスマウスTOP10　2023/7/18

実売データ

2023/07/18 18:00

　「BCNランキング」2023年7月3日から9日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー

2位　ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール

3位　G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）

4位　M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）

5位　PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ブラック
G-PPD-003WL-BK（ロジクール）

6位　EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム

7位　ERGO M575 Wireless Trackball Mouse グラファイト
M575GR（ロジクール）

8位　M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー
M220CG（ロジクール）

9位　抗菌 ワイヤレス静音光学式マウス (3ボタン/Mサイズ) ブラック
M-DY11DRSKBK（エレコム）

9位 抗菌 ワイヤレス静音光学式マウス (3ボタン/Mサイズ) ホワイト
M-DY11DRSKWH（エレコム）
 
M240GR

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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