23年6月に売れたAndroidスマートフォンTOP10、Pixelシリーズが上位独占　2023/7/14

実売データ

2023/07/14 07:35

　「BCNランキング」2023年6月1日から30日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 7a(NTT docomo)（Google

2位　Pixel 6a(au)（Google）

3位　Pixel 7a(SoftBank)（Google）

4位　Reno7 AOPPO

5位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG

6位　AQUOS wish2 SH-51C（シャープ

7位　Pixel 7a(au)（Google）

8位　AQUOS sense7 plus（シャープ）

9位　arrows We FCG01（FCNT）

10位 Reno7 A(Y!mobile)（OPPO）
 
Pixel 7a

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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