ケンコーのオペラグラスがTOP3入り、今売れてる双眼鏡TOP10 2023/7/11
実売データ
2023/07/11 12:00
「BCNランキング」2023年6月26日から7月2日の日次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）
3位 Pliant 3X25 スリム シルバー（ケンコー・トキナー）
4位 コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
5位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）
6位 PROSTAFF P7 8x30（ニコンビジョン）
7位 アトレックII HR8X32WP（ビクセン）
8位 iWatcher 8X21DHFF 双眼鏡 ストラップ付き ホワイト
TIB-0821DHWH（新東京物産）
9位 ACULON T02 8x21 ホワイト（ニコンビジョン）
10位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
（OMデジタルソリューションズ）
10位 スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）
3位 Pliant 3X25 スリム シルバー（ケンコー・トキナー）
4位 コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
5位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）
6位 PROSTAFF P7 8x30（ニコンビジョン）
7位 アトレックII HR8X32WP（ビクセン）
8位 iWatcher 8X21DHFF 双眼鏡 ストラップ付き ホワイト
TIB-0821DHWH（新東京物産）
9位 ACULON T02 8x21 ホワイト（ニコンビジョン）
10位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
（OMデジタルソリューションズ）
10位 スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。