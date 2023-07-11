ケンコーのオペラグラスがTOP3入り、今売れてる双眼鏡TOP10　2023/7/11

実売データ

2023/07/11 12:00

　「BCNランキング」2023年6月26日から7月2日の日次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー

2位　スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）

3位　Pliant 3X25 スリム シルバー（ケンコー・トキナー）

4位　コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）

5位　Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）

6位　PROSTAFF P7 8x30（ニコンビジョン）

7位　アトレックII HR8X32WP（ビクセン）

8位　iWatcher 8X21DHFF 双眼鏡 ストラップ付き ホワイト
TIB-0821DHWH（新東京物産）

9位　ACULON T02 8x21 ホワイト（ニコンビジョン）

10位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
（OMデジタルソリューションズ）

10位 スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）
 
Pliant 3X25 スリム シルバー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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