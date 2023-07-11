ヤマハのサウンドバーが2位浮上、今売れてるホームシアターシステムTOP10　2023/7/11

実売データ

2023/07/11 07:30

　「BCNランキング」2023年6月26日から7月2日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

2位　サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ

3位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー

4位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー）

5位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

6位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

7位　JBL BAR 1000
JBLBAR1000PROBLKJN（ハーマンインターナショナル

8位　Bar 2.0 All-in-one(MK2)
JBLBAR20AIOM2BLKJN（ハーマンインターナショナル）

9位　Bose TV Speaker（BOSE）

10位 HS214（Hisense
 
SR-B20A

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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