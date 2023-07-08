PixelシリーズがTOP3を独占、今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2023/7/8

実売データ

2023/07/08 09:00

　「BCNランキング」2023年6月26日から7月2日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 6a(au)（Google

2位　Pixel 7a(NTT docomo)（Google）

3位　Pixel 7a(SoftBank)（Google）

4位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG

5位　AQUOS sense7 plus（シャープ

6位　AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）

7位　Pixel 7a(au)（Google）

8位　Pixel 6a(UQ mobile)（Google）

9位　Libero 5G III(Y!mobile)（ZTE

10位 arrows We FCG01（FCNT）
 
Pixel 6a

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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