PixelシリーズがTOP3を独占、今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2023/7/8

「BCNランキング」2023年6月26日から7月2日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 6a(au)（Google）
2位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
3位 Pixel 7a(SoftBank)（Google）
4位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
5位 AQUOS sense7 plus（シャープ）
6位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
7位 Pixel 7a(au)（Google）
8位 Pixel 6a(UQ mobile)（Google）
9位 Libero 5G III(Y!mobile)（ZTE）
10位 arrows We FCG01（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Pixel 6a(au)（Google）
2位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
3位 Pixel 7a(SoftBank)（Google）
4位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
5位 AQUOS sense7 plus（シャープ）
6位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
7位 Pixel 7a(au)（Google）
8位 Pixel 6a(UQ mobile)（Google）
9位 Libero 5G III(Y!mobile)（ZTE）
10位 arrows We FCG01（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。