シャープ製品が87週ぶり首位、今売れてる有機ELテレビTOP10　2023/7/5

実売データ

2023/07/05 12:30

　「BCNランキング」2023年6月19日から25日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ

2位　BRAVIA
KJ-48A9S（ソニー

3位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

4位　VIERA
TH-55LZ2000（パナソニック

5位　REGZA
48X8900L（TVS REGZA）

6位　VIERA
TH-55LZ1800（パナソニック）

7位　BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）

8位　BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー）

9位　VIERA
TH-48LZ1800（パナソニック）

10位 BRAVIA XR
XRJ-55A80K（ソニー）
 
4T-C55EQ1

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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