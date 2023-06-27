DENONのサウンドバーが連続首位、今売れてるホームシアターシステムTOP10 2023/6/27
実売データ
2023/06/27 07:30
「BCNランキング」2023年6月12日から18日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
2位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
3位 Smart Soundbar 300（BOSE）
4位 Bose TV Speaker（BOSE）
5位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
6位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
7位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
8位 JBL BAR 1000
JBLBAR1000PROBLKJN（ハーマンインターナショナル）
9位 サウンドバー
HT-A3000（ソニー）
10位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
2位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
3位 Smart Soundbar 300（BOSE）
4位 Bose TV Speaker（BOSE）
5位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
6位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
7位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
8位 JBL BAR 1000
JBLBAR1000PROBLKJN（ハーマンインターナショナル）
9位 サウンドバー
HT-A3000（ソニー）
10位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。