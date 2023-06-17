OPPOがPixel 7aの連勝止める、今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2023/6/17

2023年6月5日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、OPPO「Reno 7 A」が首位を獲得。前週の2位から浮上した。Google「Pixel 7a(NTT docomo)」は2位に後退。連続1位記録は4週で途切れた。3位にはシャープ「AQUOS wish2 SH-51C」がランクイン。同機種のTOP3入りは5週ぶりだ。FCNT「arrows We FCG01」は12位にダウン。前週まで22週連続でTOP10入りしていたが、FCNTが経営破綻した影響でTOP10から外れた。
「BCNランキング」2023年6月5日から11日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Reno7 A（OPPO）
2位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
3位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
4位 Pixel 6a(au)（Google）
5位 Pixel 7a(SoftBank)（Google）
6位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
7位 Pixel 7a(au)（Google）
8位 AQUOS sense7 plus（シャープ）
9位 Zenfone 9 8GB+128GB
ZF9-8S128（ASUS）
10位 AQUOS sense7 SH-M24（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
「BCNランキング」2023年6月5日から11日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Reno7 A（OPPO）
2位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
3位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
4位 Pixel 6a(au)（Google）
5位 Pixel 7a(SoftBank)（Google）
6位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
7位 Pixel 7a(au)（Google）
8位 AQUOS sense7 plus（シャープ）
9位 Zenfone 9 8GB+128GB
ZF9-8S128（ASUS）
10位 AQUOS sense7 SH-M24（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。