OPPOがPixel 7aの連勝止める、今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2023/6/17

実売データ

2023/06/17 17:30

　2023年6月5日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、OPPO「Reno 7 A」が首位を獲得。前週の2位から浮上した。GooglePixel 7a(NTT docomo)」は2位に後退。連続1位記録は4週で途切れた。3位にはシャープ「AQUOS wish2 SH-51C」がランクイン。同機種のTOP3入りは5週ぶりだ。FCNT「arrows We FCG01」は12位にダウン。前週まで22週連続でTOP10入りしていたが、FCNTが経営破綻した影響でTOP10から外れた。

　「BCNランキング」2023年6月5日から11日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Reno7 AOPPO

2位　Pixel 7a(NTT docomo)（Google

3位　AQUOS wish2 SH-51C（シャープ

4位　Pixel 6a(au)（Google）

5位　Pixel 7a(SoftBank)（Google）

6位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG

7位　Pixel 7a(au)（Google）

8位　AQUOS sense7 plus（シャープ）

9位　Zenfone 9 8GB+128GB
ZF9-8S128（ASUS

10位 AQUOS sense7 SH-M24（シャープ）
 
Reno7 A

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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