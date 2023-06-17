23年5月に売れたスマートフォンTOP10、「Pixel 7a」初登場でアップルのTOP3独占崩れる 2023/6/17
「BCNランキング」2023年5月1日から31日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 iPhone 14（アップル）
5位 arrows We（FCNT）
6位 Pixel 6a（Google）
7位 iPhone 14 Pro（アップル）
8位 Xperia 10 IV（ソニー）
9位 Reno7 A（OPPO）
10位 AQUOS wish2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 iPhone 14（アップル）
5位 arrows We（FCNT）
6位 Pixel 6a（Google）
7位 iPhone 14 Pro（アップル）
8位 Xperia 10 IV（ソニー）
9位 Reno7 A（OPPO）
10位 AQUOS wish2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。