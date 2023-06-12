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「AirPods Pro(第2世代)」が10週連続首位、今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10　2023/6/12

実売データ

2023/06/12 12:00

　「BCNランキング」2023年5月29日から6月4日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル

2位　AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）

3位　AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）

4位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

5位　QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）

6位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド

7位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー

8位　QuietComfort Earbuds II Midnight Blue（BOSE

9位　Soundcore Liberty 4 ミッドナイトブラック
A3953N11（Anker

10位 Redmi Buds 3 Lite Black（Xiaomi
 
AirPods Pro(第2世代)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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