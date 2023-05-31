キヤノン「EOS R50」が2位・3位にランクイン、今売れてるミラーレス一眼TOP10　2023/5/31

「BCNランキング」2023年5月15日から21日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
2位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
3位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
4位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
5位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）
6位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
7位 OLYMPUS PEN E-PL10 EZ ダブルズームキット ホワイト
（OMデジタルソリューションズ）
8位 FUJIFILM X-T30 II XC15-45mmレンズキット シルバー
F X-T30 II LK-1545-S（富士フイルム）
9位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
10位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
2位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
3位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
4位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
5位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）
6位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
7位 OLYMPUS PEN E-PL10 EZ ダブルズームキット ホワイト
（OMデジタルソリューションズ）
8位 FUJIFILM X-T30 II XC15-45mmレンズキット シルバー
F X-T30 II LK-1545-S（富士フイルム）
9位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
10位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。