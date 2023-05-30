DENONのサウンドバーが首位返り咲き、今売れてるホームシアターシステムTOP10　2023/5/30

実売データ

2023/05/30 07:30

　「BCNランキング」2023年5月15日から21日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

2位　JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル

3位　サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ

4位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー

5位　フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）

6位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー）

7位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

8位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

9位　Bose TV Speaker（BOSE）

10位 HS214（Hisense
 
DHT-S217

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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