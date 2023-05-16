静音キーボード「K295」が連続首位、今売れてるワイヤレスキーボードTOP10　2023/5/16

実売データ

2023/05/16 18:00

　「BCNランキング」2023年5月1日から7日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　無線2.4GHz フルキーボード ブラック
BSKBW120BK（バッファロー

3位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム

4位　Wireless Keyboard K275（ロジクール）

5位　K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
K380BK（ロジクール）

6位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

7位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

8位　Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）

9位　Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード
TK-FBM120KBK（エレコム）

10位 コンパクトBluetoothキーボード ブラック
BSKBB310BK（バッファロー）
 
Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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