「iPhone 14」が4か月ぶりにTOP3入り、23年4月に売れたスマートフォンTOP10　2023/5/13

実売データ

2023/05/13 12:00

　「BCNランキング」2023年4月1日から30日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 13（アップル

2位　iPhone SE(3rd)（アップル）

3位　iPhone 14（アップル）

4位　arrows We（FCNT）

5位　Pixel 6a（Google

6位　iPhone 14 Pro（アップル）

7位　Reno7 AOPPO

8位　Xperia 10 IV（ソニー

9位　AQUOS wish2（シャープ

10位 Pixel 7（Google）
 
iPhone 14

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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