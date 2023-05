arrows Weが初の月間首位、Pixel 6aは失速、23年4月に売れたAndroidスマートフォンTOP10　2023/5/12

arrows We

2023年4月の Android スマートフォン 売れ筋ランキング は、FCNT「arrows We FCG01」が21年12月の発売以降初めて首位に立った。前月の8位から Google OPPO などを一気に抜き去った。前月まで3か月連続首位だったGoogle「 Pixel 6a( au )」は6位に後退。キャリアが極端な廉価販売を自粛し始めている影響もあってか、勢いが落ちている。 BCN ランキング」2023年4月1日から31日の日次集計データによると、 Android スマートフォン の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 arrows We FCG01(FCNT)2位 Reno7 A 3位 AQU OS wish2 SH-51C( シャープ 4位 Pixel 6a(Softbank)( Google 5位 Pixel 7( au )(Google)6位 Pixel 6a(au)(Google)7位 Libero 5G III(Y!mobile)( ZTE 8位 Galaxy A53 5G SC-53C( SAMSUNG 9位 Reno7 A(Y!mobile)(OPPO)10位 arrows We F-51B(FCNT)