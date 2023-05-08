アップルがTOP4独占、BOSE新製品も好調、23年第1四半期に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2023/5/8
実売データ
2023/05/08 12:00
2023年第1四半期（1月～3月）の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(第2世代)」が首位を獲得。2位～4位にも「AirPods」シリーズがランクインし、4位までをアップルが占めた。5位にはBOSE「QuietComfort Earbuds II Triple Black」がランクイン。22年9月の発売以来、ランキング上位を維持しており、ソニーやJVCケンウッドを上回ってTOP5に入った。
「BCNランキング」2023年1月1日から3月31日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
5位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
9位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
HA-A5T-W（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
「BCNランキング」2023年1月1日から3月31日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
5位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
9位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
HA-A5T-W（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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