今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、TVS REGZAがシャープを再逆転　2023/4/30

実売データ

2023/04/30 09:00

　「BCNランキング」2023年4月17日から23日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
43C350X（TVS REGZA）

2位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ

3位　AQUOS 4K
4T-C50EN2（シャープ）

4位　REGZA
50C350X（TVS REGZA）

5位　BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー

6位　VIERA
TH-49LX900（パナソニック

7位　REGZA
55C350X（TVS REGZA）

8位　AQUOS 4K
4T-C43EN2（シャープ）

9位　50v型 4K液晶テレビ
50A6H（Hisense

10位 BRAVIA XR
XRJ-65X95J（ソニー）
 
43C350X

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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