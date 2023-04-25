今売れてる有線イヤホンTOP10、アップル純正イヤホンが1位・2位独占　2023/4/25

実売データ

2023/04/25 12:00

　「BCNランキング」2023年4月10日から16日の日次集計データによると、有線イヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EarPods with Lightning Connector
MMTN2J/Aアップル

2位　Apple EarPods with 3.5mm Headphone Plug
MNHF2FE/A（アップル）

3位　密閉型インナーイヤーレシーバー ブラック
MDR-EX155 B（ソニー

4位　ステレオインサイドホン ブルー
RP-HJE150-A（パナソニック

5位　ステレオインサイドホン ブラック
RP-HJE150-K（パナソニック）

6位　ステレオインサイドホン ホワイト
RP-HJE150-W（パナソニック）

7位　密閉型インナーイヤーレシーバー ブラック
MDR-EX155AP(B)（ソニー）

8位　密閉型インナーイヤーレシーバー ホワイト
MDR-EX155(W)（ソニー）

9位　G333 Gaming Earphones ホワイト
G333-WH（ロジクール

10位 密閉型インナーイヤーレシーバー ブラック
MDR-XB55(B)（ソニー）
 
EarPods with Lightning Connector

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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