今売れてる有線イヤホンTOP10、アップル純正イヤホンが1位・2位独占 2023/4/25
実売データ
2023/04/25 12:00
「BCNランキング」2023年4月10日から16日の日次集計データによると、有線イヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EarPods with Lightning Connector
MMTN2J/A（アップル）
2位 Apple EarPods with 3.5mm Headphone Plug
MNHF2FE/A（アップル）
3位 密閉型インナーイヤーレシーバー ブラック
MDR-EX155 B（ソニー）
4位 ステレオインサイドホン ブルー
RP-HJE150-A（パナソニック）
5位 ステレオインサイドホン ブラック
RP-HJE150-K（パナソニック）
6位 ステレオインサイドホン ホワイト
RP-HJE150-W（パナソニック）
7位 密閉型インナーイヤーレシーバー ブラック
MDR-EX155AP(B)（ソニー）
8位 密閉型インナーイヤーレシーバー ホワイト
MDR-EX155(W)（ソニー）
9位 G333 Gaming Earphones ホワイト
G333-WH（ロジクール）
10位 密閉型インナーイヤーレシーバー ブラック
MDR-XB55(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EarPods with Lightning Connector
MMTN2J/A（アップル）
2位 Apple EarPods with 3.5mm Headphone Plug
MNHF2FE/A（アップル）
3位 密閉型インナーイヤーレシーバー ブラック
MDR-EX155 B（ソニー）
4位 ステレオインサイドホン ブルー
RP-HJE150-A（パナソニック）
5位 ステレオインサイドホン ブラック
RP-HJE150-K（パナソニック）
6位 ステレオインサイドホン ホワイト
RP-HJE150-W（パナソニック）
7位 密閉型インナーイヤーレシーバー ブラック
MDR-EX155AP(B)（ソニー）
8位 密閉型インナーイヤーレシーバー ホワイト
MDR-EX155(W)（ソニー）
9位 G333 Gaming Earphones ホワイト
G333-WH（ロジクール）
10位 密閉型インナーイヤーレシーバー ブラック
MDR-XB55(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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