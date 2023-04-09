今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone 14」が10週ぶりTOP3入り　2023/4/9

実売データ

2023/04/09 12:00

　「BCNランキング」2023年3月27日から4月2日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 13（アップル

2位　iPhone SE(3rd)（アップル）

3位　iPhone 14（アップル）

4位　Pixel 6a（Google

5位　Xperia 10 IV（ソニー

6位　arrows We（FCNT）

7位　iPhone 14 Pro（アップル）

8位　Reno7 AOPPO

9位　Pixel 7（Google）

10位 AQUOS wish2（シャープ
 
iPhone 14

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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